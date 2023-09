Morte del giovane Giovanbattista: il messaggio del Pampa Sosa alle istituzioni

Nel capoluogo partenopeo è stato proclamato il lutto cittadino nel giorno della funzione per l’ultimo saluto al giovane musicista.

Oggi a Napoli è stato il giorno dei funerali di Giovanbattista Cutulo, il 24enne ucciso lo scorso 31 agosto in piazza Municipio da un 17enne dopo una lite fuori da un pub per uno scooter parcheggiato male. Nel capoluogo partenopeo è stato proclamato il lutto cittadino nel giorno della funzione per l’ultimo saluto al giovane musicista.

Anche Roberto 'El Pampa' Sosa, ex attaccante del Napoli, ha voluto mandare un messaggio alle istituzioni: “Conosco la sorella di GioGiò, Lulù: una ragazza con un sorriso contagioso, che purtroppo oggi aveva negli occhi solo tristezza. Le istituzioni devono fare qualcosa, non solo parole, perché questa atrocità non si ripeta”.