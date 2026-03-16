Napoli-Lecce, controlli straordinari della Polizia Municipale: sanzioni, sequestri e rimozioni
In occasione della gara di calcio tra Napoli e Lecce, la Polizia Municipale ha predisposto un piano straordinario di controllo del territorio con l’obiettivo di garantire sicurezza urbana e rispetto delle norme.
L’operazione ha coinvolto complessivamente 73 agenti, coordinati da un ufficiale, impegnati nel pattugliamento delle zone circostanti lo stadio e delle principali arterie di collegamento, al fine di monitorare i flussi di tifosi e assicurare il regolare svolgimento dell’evento sportivo.
Questo è il resoconto diffuso in una nota del Comune di Napoli.
Contrasto ai parcheggiatori abusivi
Particolare attenzione è stata rivolta al fenomeno della sosta selvaggia e dell'abusivismo:
• 5 parcheggiatori abusivi sono stati individuati e sanzionati amministrativamente.
• Per 2 di essi è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria (AG).
• Sequestrata la somma complessiva di 178,00 euro, provento dell'attività illecita.
Sicurezza stradale e mobilità
Il dispositivo di controllo stradale ha portato a numeri significativi per garantire il decoro e la viabilità:
• 142 verbali elevati per difformità di sosta.
• 112 veicoli prelevati con l'ausilio dei carri attrezzi per gravi intralci alla circolazione.
Polizia Amministrativa e controlli commerciali
Sul fronte della tutela del consumatore e del decoro urbano, gli agenti hanno ispezionato 9 esercizi commerciali. Gli esiti dei controlli riportano:
• 2 verbali per violazione del divieto di vendita di alcolici in contenitori di vetro.
• 2 contestazioni per occupazione abusiva di suolo pubblico.
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