Napoli-Lecce, controlli straordinari della Polizia Municipale: sanzioni, sequestri e rimozioni

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In occasione della gara di calcio tra Napoli e Lecce, la Polizia Municipale ha predisposto un piano straordinario di controllo del territorio con l’obiettivo di garantire sicurezza urbana e rispetto delle norme.

L’operazione ha coinvolto complessivamente 73 agenti, coordinati da un ufficiale, impegnati nel pattugliamento delle zone circostanti lo stadio e delle principali arterie di collegamento, al fine di monitorare i flussi di tifosi e assicurare il regolare svolgimento dell’evento sportivo.

Questo è il resoconto diffuso in una nota del Comune di Napoli.

Contrasto ai parcheggiatori abusivi

Particolare attenzione è stata rivolta al fenomeno della sosta selvaggia e dell'abusivismo:

• 5 parcheggiatori abusivi sono stati individuati e sanzionati amministrativamente.

• Per 2 di essi è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria (AG).

• Sequestrata la somma complessiva di 178,00 euro, provento dell'attività illecita.

Sicurezza stradale e mobilità

Il dispositivo di controllo stradale ha portato a numeri significativi per garantire il decoro e la viabilità:

• 142 verbali elevati per difformità di sosta.

• 112 veicoli prelevati con l'ausilio dei carri attrezzi per gravi intralci alla circolazione.

Polizia Amministrativa e controlli commerciali

Sul fronte della tutela del consumatore e del decoro urbano, gli agenti hanno ispezionato 9 esercizi commerciali. Gli esiti dei controlli riportano:

• 2 verbali per violazione del divieto di vendita di alcolici in contenitori di vetro.

• 2 contestazioni per occupazione abusiva di suolo pubblico.