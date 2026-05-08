Il sindaco Manfredi accoglie Papa Leone: “Napoli resiste e non si arrende”

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Parole cariche di emozione quelle pronunciate dal sindaco Gaetano Manfredi durante l’accoglienza a Papa Leone XIV in Piazza del Plebiscito

Parole cariche di emozione quelle pronunciate dal sindaco Gaetano Manfredi durante l’accoglienza a Papa Leone XIV in Piazza del Plebiscito. Nel suo saluto ufficiale, Manfredi ha definito la visita del Pontefice “un dono che Napoli riceve con gratitudine sincera”, sottolineando le tante anime della città: “Napoli è fatta di contrasti, fragilità e bellezza, difficoltà e straordinarie energie sociali”.

"Napoli resiste e non si arrende"

Il primo cittadino ha poi parlato di una comunità che “ogni giorno resiste e non si arrende”, ricordando come i quartieri napoletani raccontino storie di “dignità, resilienza, solidarietà e fede religiosa”. Infine il riferimento al messaggio lanciato dalla presenza del Papa: “Ci invita a una riflessione profonda”, ha spiegato Manfredi, chiedendo che parole come “pace e fratellanza” possano vivere concretamente nella città e tra la sua gente.