Ultim'ora Il Papa in visita ad Acerra: più di 12 mila persone in attesa

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Sarà una visita pastorale quella della Santità, in una delle zone più martoriate della cosiddetta "Terra dei Fuochi".

Papa Leone XIV è atteso in questi minuti tra le strade di Acerra. Sarà una visita pastorale quella della Santità, in una delle zone più martoriate della cosiddetta "Terra dei Fuochi". La visita di Leone XIV si inserisce in un cammino lungo e complesso che ha visto la Chiesa locale, e in particolare la Conferenza episcopale campana, impegnata da anni nel denunciare le condizioni ambientali e sanitarie della cosiddetta Terra dei Fuochi.

Un territorio esteso tra le province di Napoli e Caserta, segnato per decenni dallo sversamento illegale di rifiuti tossici e dai roghi di materiali industriali, spesso in aree agricole e urbane densamente abitate. Il pontefice è atterrato intorno alle 8:30 in città e adesso sta svolgendo il suo primo discorso al Duomo. Ad attenderlo tra le vie di Acerra, più di 12 mila cittadini.