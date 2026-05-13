A Napoli i poliziotti trafficavano i dati sensibili dei vip: tra le vittime anche i calciatori

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Una vasta rete specializzata nella vendita illegale di dati sensibili è stata scoperta dalla Procura di Napoli

Una vasta rete specializzata nella vendita illegale di dati sensibili è stata scoperta dalla Procura di Napoli nell’ambito di un’inchiesta che coinvolge oltre trenta persone. Come emerso dalle indagini coordinate dal procuratore Nicola Gratteri, sarebbero stati effettuati più di un milione di accessi abusivi ai sistemi informatici, con migliaia di persone danneggiate. Tra le vittime figurano anche personaggi noti del mondo del calcio, ex calciatori di Serie A, cantanti e imprenditori. L’indagine ha portato a quattro arresti in carcere, sei ai domiciliari e diciannove obblighi di dimora.

Tra i 6 e i 25 euro per i dati sensibili dei Vip

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, sarebbe stato rinvenuto anche un foglio elettronico contenente una sorta di tariffario dei dati trafugati: ogni informazione avrebbe avuto un prezzo compreso tra 6 e 25 euro. L’inchiesta si è sviluppata con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia guidata da Gianni Melillo e con il supporto della Procura di Milano nell’ambito della vicenda Equalize.