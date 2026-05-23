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Papa Leone XIV ad Acerra: "Oscuri interessi mortali avvelenano la Terra dei Fuochi"
Il pontefice massimo ha pronunciato il suo discorso nella Cattedrale di Santa Maria Assunta di Acerra, in occasione della sua visita nel comune napoletano, nella cosiddetta "Terra dei Fuochi", una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale legato allo smaltimento illegale dei rifiuti.
"Un esercito di pace guarirà questa terra", ha detto Papa Prevost rivolgendosi ai fedeli e alle famiglie delle vittime dell'inquinamento. Il papa dopo il discorso al Duomo, ha attraversato la città per poi approdare a Piazza Calipari. Qui è stato accolto da circa 12mila cristiani che lo hanno osannato. Ecco il video del nostro inviato Daniele Rodia:
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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