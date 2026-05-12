Foto SSCNapoli e Fondazione Longo nelle scuole: parte il progetto Comunità S.A.N.E.

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Grande partecipazione anche per gli interventi dello staff tecnico e sanitario della SSC Napoli.

Napoli, 12 maggio 2026- Comunità S.A.N.E. entra nelle scuole: oggi il primo appuntamento all’Istituto Isabella D’Este Caracciolo di Napoli Si è svolto oggi, presso l’Istituto Isabella D’Este Caracciolo di Napoli, il primo appuntamento nelle scuole del progetto Comunità S.A.N.E. – Salute, Attività fisica, Nutrizione ed Educazione – promosso da Fondazione Evangelica Betania, Fondazione Valter Longo e Form.it, nell’ambito di un programma finanziato dalla Regione Campania. Un’iniziativa che vede la collaborazione speciale della SSC Napoli. Questo appuntamento, che rappresenta l’avvio ufficiale del percorso educativo dedicato agli adolescenti campani, ha coinvolto studenti, docenti e famiglie in una giornata di formazione e sensibilizzazione sui temi della sana alimentazione, del benessere psicofisico e della prevenzione.

Ad accogliere il progetto la dirigente scolastica dell’istituto, la professoressa Giovanna Scala, che ha sottolineato l’importanza di creare sinergie tra scuola, sanità, sport e territorio per accompagnare i giovani verso stili di vita più sani e consapevoli. Comunità S.A.N.E. nasce infatti dalla sinergia tra Fondazione Evangelica Betania, Fondazione Valter Longo e Form.it, con la partecipazione speciale della SSC Napoli, partner strategico del progetto per la promozione dell’attività fisica e della cultura della prevenzione tra i più giovani. Il workshop “Food is Good” ha intrattenuto i ragazzi per circa un’ora. Gli studenti hanno preso parte a incontri interattivi, momenti di confronto e sessioni informative dedicate all’alimentazione sana, all’attività fisica e alla gestione dello stress, con l’obiettivo di costruire una maggiore consapevolezza sui corretti stili di vita. Antonio Salzano, dirigente psicologo e responsabile del Servizio di Psicologia Clinica dell’Ospedale Evangelico Betania, insieme alle colleghe Maria Betteghella, psicologa e psicoterapeuta, e Valeria Fiorini, medico e psicoterapeuta in formazione, ha affrontato il tema della consapevolezza alimentare, invitando ragazzi e ragazze a riflettere sul collegamento tra cibo ed emozioni. Particolarmente apprezzato il contributo delle nutrizioniste della Fondazione Valter Longo, guidate dalla Direttrice Scientifica Romina Inés Cervigni e dalla Direttrice Programmi Educativi della Fondazione, Cristina Villa, che hanno accompagnato gli studenti in momenti di approfondimento dedicati all’educazione alimentare, al rapporto tra nutrizione ed energia mentale e all’importanza della prevenzione sin dall’età adolescenziale.

Grande partecipazione anche per gli interventi dello staff tecnico e sanitario della SSC Napoli, che ha portato nelle scuole l’esperienza maturata nel mondo dello sport professionistico. Presenti il dottor Raffaele Canonico, Responsabile Sanitario della SSC Napoli e docente dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, il dottor Gennaro De Luca, medico dello sport e medico addetto alla Prima Squadra SSC Napoli, e il dottor Marco Rufolo, biologo nutrizionista della Prima Squadra SSC Napoli.L’appuntamento di oggi rappresenta il primo passo di un progetto che punta a trasformare la Campania in un laboratorio d’avanguardia per la salute delle nuove generazioni. In una regione che registra tra i più alti tassi di obesità infantile in Europa, Comunità S.A.N.E. promuove un modello innovativo di prevenzione, educazione alimentare e promozione della salute. Il programma educativo coinvolgerà circa 17 mila studenti campani nell’arco di tre anni, con workshop interattivi con consulenze nutrizionali gratuite, open day per le famiglie, e attività di sensibilizzazione sul valore del movimento e dei corretti stili di vita. Saranno coinvolti 25 istituti scolastici delle province di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento, con il supporto della SSC Napoli, che contribuirà ad amplificare il messaggio educativo e sociale del progetto, promuovendo l’importanza dell’attività fisica e della prevenzione tra i giovani. Comunità S.A.N.E. prevede anche un’importante attività di ricerca scientifica: uno studio clinico randomizzato che testerà, su un ampio gruppo di 330 adolescenti campani tra i 14 e i 18 anni in condizioni di sovrappeso e obesità, gli effetti delle terapie nutrizionali frutto delle ricerche trentennali del professor Valter Longo, direttore del Longevity Institute della University of Southern California. I ragazzi saranno seguiti da biologi nutrizionisti e psicologi attraverso protocolli nutrizionali specifici finalizzati al miglioramento della composizione corporea e dei parametri metabolici. Al termine dell’incontro Erinda Gorenca - Head of Partnership, Marketing Activations & Player Image Rights | CSR Officer - ha donato una maglia celebrativa per ricordare l’evento.