Ufficiale Giro d'Italia, domani la tappa Paestum-Napoli: come cambia la viabilità

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Alcuni comuni interessati dal passaggio dai ciclisti hanno deciso di chiudere le scuole. Si tratta dei Comuni di Palma Campania, Pomigliano d'Arco e Casoria.

In vista della 6ª tappa della della 109esima edizione del Giro d'Italia Paestum-Napoli, in programma domani 14 maggio, alcuni comuni interessati dal passaggio dai ciclisti hanno deciso di chiudere le scuole. Si tratta dei Comuni di Palma Campania, Pomigliano d'Arco e Casoria. Inoltre è stato istituito dal Comune di Napoli il seguente dispositivo temporaneo di circolazione:

A) il divieto di transito veicolare, la sospensione degli attraversamenti pedonali e il divieto di attraversare dalle ore 14:00 alle ore 18:30 del giorno 14 maggio 2026, e comunque fino a cessate esigenze, in (percorso di gara) via Provinciale di Caserta, via Emanuele Gianturco, via Reggia di Portici (carreggiata lato mare), via Alessandro Volta (carreggiata lato mare e carreggiata centrale riservata ai mezzi pubblici), via Amerigo Vespucci (carreggiata lato mare e carreggiata centrale riservata ai mezzi pubblici), via Nuova Marina (carreggiata lato mare e carreggiata centrale riservata ai mezzi pubblici), via Cristoforo Colombo (carreggiata lato mare), via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Cesario Console, piazza Plebiscito;

B) il divieto di transito veicolare dalle ore 17:00 alle ore 18:30 del giorno 14 maggio 2026, e comunque fino a cessate esigenze, in

1) via Niccolò Tommaseo;

2) via Partenope nel tratto compreso tra piazza Vittoria e via Niccolò Tommaseo;

C) il divieto di transito veicolare dalle ore 20:30 del giorno 13 maggio 2026 alle ore 21:00 del giorno 14 maggio 2026, e comunque fino a cessate esigenze, in

1. piazza Trieste e Trento, ad esclusione di una corsia della larghezza di 3,5 metri destinata al transito dei veicoli provenienti da via Carlo De Cesare diretti a via Nardones;

2. piazza Plebiscito, nella carreggiata che da piazza Carolina conduce in piazza Trieste e Trento;

3. via San Carlo;

4. via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga;

5. in via Solitaria e piazzetta Salazar eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli delle forze dell’ordine e i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che circoleranno

a senso unico alternato;

6. in via San Nicola da Tolentino, dall’intersezione con corso Vittorio Emanuele, e in rampe Brancaccio dall’intersezione con via Vito Fornari, eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli diretti ai garage autorizzati, i veicoli delle forze dell’ordine e i veicoli per le emergenze ed il soccorso;

D) il senso unico di circolazione dalle ore 20:30 del giorno 13 maggio 2026 alle ore 21:00 del giorno 14 maggio 2026, e comunque fino a cessate esigenze, in

1) piazza Carolina, dalla confluenza di via Giovanni Serra a quella di via Chiaia;

2) via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a via Filangieri;

E) il divieto di transito veicolare dalle ore 6:30 alle ore 18:30 del giorno 14 maggio 2026, e comunque fino a cessate esigenze, in

1. rampe Paggeria;

2. piazza Plebiscito, nella carreggiata che da rampe Paggeria conduce in via Cesario Console;

3. via Cesario Console;

4. via Ammiraglio Ferdinando Acton;

5. Galleria Vittoria;

6. via Giardini Molosiglio;

7. via Giorgio Arcoleo, per tutti i veicoli ad eccezione di quelli diretti in via Domenico Morelli e via Chiatamone;

F) il divieto di transito veicolare dalle ore 6:00 alle ore 22:30 del giorno 14 maggio 2026, e comunque fino a cessate esigenze, in piazza Municipio, nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele III e via Ammiraglio Ferdinando Acton, nella carreggiata di marcia adiacente al Castel Nuovo;

G) il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli, con la conseguente sospensione di ogni eventuale area di sosta a pagamento (cosiddette “strisce blu”) e ogni altra tipologia di sosta autorizzata, dalle ore 18:00 del giorno 13 maggio 2026 alle ore 18:30 del giorno 14 maggio 2026, e comunque fino a cessate esigenze, in

1. (strade facenti parte del percorso di gara) via Provinciale di Caserta, via Emanuele Gianturco, via Reggia di Portici (carreggiata lato mare), via Alessandro Volta (carreggiata lato mare e carreggiata centrale riservata ai mezzi pubblici), via Amerigo Vespucci (carreggiata lato mare e carreggiata centrale riservata ai mezzi pubblici), via Nuova Marina (carreggiata lato mare e carreggiata centrale riservata ai mezzi pubblici), via Cristoforo Colombo (carreggiata lato mare e carreggiata centrale riservata ai mezzi pubblici), via Ammiraglio Ferdinando Acton, piazza Plebiscito;

2. via Chiatamone;

H) il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati dall’organizzazione dell’evento, con la conseguente sospensione di ogni eventuale area di sosta a pagamento (cosiddette “strisce blu”) e ogni altra tipologia di sosta autorizzata, dalle ore 18:00 del giorno 13 maggio 2026 alle ore 22:30 del giorno 14 maggio 2026, in

1. piazza Trieste e Trento;

2. via San Carlo;

3. via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga;

4. via Giardini Molosiglio;

5. via Santa Lucia, sul lato destro della carreggiata assumendo quale direzione di riferimento quella da via

Cesario Console a via Partenope, nel tratto compreso tra via Cesario Console e via Serapide;

6. via Cesario Console;

7. piazza Municipio, nel tratto compreso via Verdi e via Ammiraglio Ferdinando Acton, nella carreggiata di marcia adiacente al Castel Nuovo;

I) il doppio senso di circolazione dalle ore 6:30 alle ore 18:30 del giorno 14 maggio 2026, e comunque fino a cessate esigenze, in via Chiatamone (con obbligo, per i veicoli giunti all’intersezione con via Giorgio Arcoleo, di proseguire diritto in direzione di via Domenico Morelli).

J) il senso unico di circolazione dalle ore 14:00 alle ore 18:30 del giorno 14 maggio 2026, e comunque fino a cessate esigenze, in via Domenico Aulisio, con direzione via Nuova Poggioreale, nel tratto compreso da via Costantino Grimaldi a via Nuova Poggioreale;

K) la sospensione dalle ore 14:00 alle ore 18:30 del giorno 14 maggio 2026, e comunque fino a cessate esigenze di tutti i percorsi di mobilità ciclistica (piste ciclabili) ricadenti nelle strade del cui al punto A, nonché della pista ciclabile in via Caracciolo nel tratto compreso tra Piazza della Repubblica e Piazza Vittoria;

L) consentire dalle ore 14:00 alle ore 18:30 del giorno 14 maggio 2026, e comunque fino a cessate esigenze l’utilizzo della pista ciclabile in via Caracciolo nel tratto compreso tra Piazza della Repubblica e Piazza Vittoria alle biciclette degli atleti impegnati nella competizione e del personale accreditato dall’organizzazione;

M) istituzione in via Arcoleo, nel tratto tra via Chiatamone e via Niccolò Tommaseo, di un percorso ciclabile protetto a servizio degli atleti impegnati nella competizione;

N) le aziende di Trasporto Pubblico Urbano, Extraurbano e di Linea Autorizzati modificheranno i percorsi e le fermate delle proprie linee ricadenti nelle strade oggetto della presente ordinanza e in quelle limitrofe.