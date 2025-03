Napoli-Milan, potenziata la linea 2 della metropolitana: tutte le info

Corse metropolitane straordinarie della Linea 2 dopo il match di Serie A Napoli-Milan, in programma domenica 30 marzo alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona.

Complessivamente saranno 7 le corse supplementari, per un totale di 3.400 posti in più, in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui 5 in direzione Napoli San Giovanni-Barra e due in direzione Pozzuoli.

Inoltre, la biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta fino al termine dell'evento. Nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi e Napoli Campi Flegrei saranno previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di FS Security, mentre la stazione di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle ore 22:30.