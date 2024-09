Napoli ospita Race for the Cure: evento simbolo della lotta contro il tumore al seno

In occasione del mese internazionale della prevenzione del tumore al seno, il Comune di Napoli ospita la Race for the Cure dal 4 al 6 ottobre in Piazza degli Artisti. L'evento, promosso dalla Komen Italia, celebra 25 anni e inaugura un tour che toccherà diverse città della Campania. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico e raccogliere fondi per finanziare attività gratuite di prevenzione delle malattie oncologiche femminili, con il patrocinio del Comune di Napoli e altre istituzioni.

La Race for the Cure, la più grande manifestazione mondiale contro il tumore al seno, include una passeggiata non competitiva e la possibilità di visitare gratuitamente musei statali per i partecipanti. Le "Donne in Rosa", che hanno affrontato la malattia, sono al centro dell'evento, simbolo di speranza e solidarietà. Con i fondi raccolti, Komen Italia promuoverà nuove iniziative di prevenzione, ricerca e supporto.

Il programma prevede anche screening gratuiti per le fasce di età escluse dal sistema sanitario e concerti di beneficenza. Le istituzioni locali evidenziano l'importanza della diagnosi precoce e dell'educazione alla prevenzione, per aumentare la consapevolezza e migliorare la qualità della vita delle donne.