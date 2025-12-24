Natale a Napoli: il 26 dicembre apertura straordinaria di Maschio Angioino e siti museali

vedi letture

In occasione delle festività natalizie Castel Nuovo (Maschio Angioino) sarà visitabile in via straordinaria il 26 dicembre secondo i consueti orari di apertura. Un’ulteriore opportunità per cittadini e turisti di ammirare uno dei principali siti monumentali del capoluogo campano e di accedere alla mostra “Elysian Fields” di Jim Dine, tra i più noti artisti statunitensi del secondo Novecento.

L’iniziativa rientra nel calendario delle attività culturali promosse dall’Amministrazione comunale per il periodo festivo e si inserisce in “Napoli Contemporanea”, il programma di mostre e installazioni curato da Vincenzo Trione, che dal 2023 sta ridisegnando l’identità culturale della città, coinvolgendo artisti di primo piano in progetti pensati per luoghi simbolici.

“Elysian Fields”, in programma fino al 10 febbraio 2026, si sviluppa negli ambienti di Castel Nuovo recentemente restaurati: in mostra 29 installazioni firmate da Dine e collocate nella Cappella delle Anime del Purgatorio, nella Cappella Palatina, nell’Armeria e in due ulteriori sale dell’area archeologica, in dialogo con 7 sculture rinascimentali provenienti dalle collezioni permanenti del museo e per anni non esposte per motivi di conservazione, tra cui le “Madonne con Bambino” di Francesco Laurana e Domenico Gagini.

L’apertura straordinaria del 26 dicembre rappresenta un’ulteriore occasione per favorire la fruizione di Castel Nuovo durante le festività e per rafforzare l’offerta rivolta ai visitatori presenti in città, confermando l’impegno del Comune di Napoli nella promozione di una programmazione culturale continuativa e accessibile.

Orari di apertura di Castel Nuovo e Museo Civico: dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (ultimo ingresso alle ore 17:30)

Orari di apertura della mostra “Elysian Fields” di Jim Dine: dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (ultimo ingresso alle ore 17:30)

Ticket: mostra + ingresso al sito e al museo euro 10. I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del castello tramite pagamento POS (bancomat e carta di credito) e online al link biglietti.comune.napoli.it

La Real Casa Santa dell'Annunziata, con la Ruota degli Esposti, sarà aperta tutti i giorni, festivi inclusi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (ultimo ingresso ore 19:30)

La Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato in Piazza Mercato nel periodo festivo sarà aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00 (con aperture prolungate in occasione di eventi), ad esclusione del 25 dicembre, 1° e 5 gennaio.

Chiusi per lavori il PAN, Castel dell'Ovo, Chiesa di San Severo al Pendino, Complesso di San Domenico Maggiore.