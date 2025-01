Ufficiale Nel 2027 nascerà AreNapoli, il nuovo palazzetto per sport e concerti

La città di Napoli avrà dopo anni di attesa un palazzetto dello sport dove accogliere non solo manifestazioni sportive di livello nazionale e internazionale ma anche eventi e concerti.

L'arena, che si chiamerà AreNapoli, dovrebbe vedere la luce nel 2027 e sorgerà nella zona est della città, nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo, area abbandonata da molti anni.

Il progetto è stato presentato all'amministrazione dall'RTI composto da Italstage srl e dalla società sportiva Napoli Basket. La proposta progettuale, finanziata totalmente da privati per un importo di 57 milioni di euro, prevede la realizzazione di un palazzetto con una capienza di circa 11mila posti per manifestazioni sportive e una capienza di 14mila posti per gli eventi musicali.