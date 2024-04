"No al razzismo ed alla violenza nello Sport", domani dibattito a Monteruscello

Nel corso dei lavori sarà presentato anche il libro ‘Abbasso il calcio, viva il pallone’ ed. Homo Scrivens, dell’avv. Tommaso Mandato

"No al razzismo ed alla violenza nello Sport". Se ne parla all’IPSEOA Lucio Petronio di Monteruscello.

Episodi di violenza e razzismo che si ripetono puntualmente ogni domenica nelle diverse categorie e discipline sportive. Le roboanti campagne mediatiche a cura delle Istituzioni, gli appelli di testimonial per dissuadere comportamenti razzisti e violenti, l’inasprimento delle sanzioni sembrano non riuscire a frenare le negatività del fenomeno.

Tanti gli argomenti che saranno trattati stamane 18 aprile 2024 con inizio alle ore 10.30 presso l’IPSEOA Lucio Petronio a Monteruscello (Napoli) nel convegno ‘Le regole comportamentali nel terzo millennio’.

Alla presenza di una nutrita rappresentanza di studenti, e dopo i saluti introduttivi del Dott. Filippo Monaco, Dirigente scolastico dell’IPSEOA Lucio Petronio, si confronteranno sul tema il Dott. Giuseppe Visone, magistrato della DDA di Napoli, il giornalista Salvatore Caiazza, responsabile per lo Sport de ‘IlROMA’ e l’avv. Tommaso Mandato, esperto di diritto sportivo e scrittore.

Il dibattito sarà moderato dal giornalista Silver Mele, responsabile per lo Sport dell’emittente televisiva Canale 8.

