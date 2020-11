Nuovo Dpcm, da sale gioco e centri commerciali (nei weekend) a musei e mostre: ecco cosa chiude

Quali sono le altre attività che si fermeranno con il nuovo Dpcm che andrà in vigore mercoledì 4 novembre? L'ha spiegato il premier Giuseppe Conte oggi alla Camera: "Pensiamo di disporre nei festivi e prefestivi la chiusura dei centri commerciali a eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchi all'interno dei suddetti. Ci sarà chiusura di sale gioco e bingo, chiudendo corner di videogiochi e scommesse ovunque. Chiuderanno musei e mostre, prevediamo la riduzione del 50% del limite di capienza dei mezzi pubblici locali. Per le Regioni col rischio più elevato prevediamo restrizioni più restrittive in base a coefficiente di rischio".