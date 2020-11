Nuovo Dpcm, parla Conte: "Limiti agli spostamenti serali e a quelli da e per Regioni a rischio"

Il Premier Giuseppe Conte parla delle restrizioni previste e di cui ora discuterà in Parlamento dal nuovo DPCM. "Pensiamo di disporre nei festivi e prefestivi dei centri commerciali a eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchi all'interno dei suddetti. Ci sarà chiusura di sale gioco e bingo, chiudendo corner di videogiochi e scommesse ovunque. Chiuderanno musei e mostre, prevediamo la riduzione del 50% del limite di capienza dei mezzi pubblici locali. Per le Regioni col rischio più elevato prevediamo restrizioni più restrittive in base a coefficiente di rischio".

Sugli spostamenti tra Regioni "Prevediamo limiti da e per Regioni con elevato coefficiente di rischio salvo che nn ci siano situazioni di necessità, comprovate ragioni lavorative o di studio".

Sul coprifuoco "Prevediamo limitazioni agli spostamenti nell'ora serale più tarda salvo comprovate motivazioni".

Sulla didattica a distanza "Prevediamo che le scuole secondarie di secondo grado possano passare alla DAD sperando che possa essere una situazione temporanea".

Sulla cassa integrazione "Fino a marzo del prossimo anno ci sarà il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione Covid sarà gratuita per i datori di lavoro. Stiamo lavorando anche per ristorare e sostenere i settori colpiti, cercando di concretizzando ristori e indennità al più presto".