Nuovo Dpcm, stroncata la Movida: dalle 18 ai bar vietato anche l'asporto

Basta con gli aperitivi, le feste improvvisate in strada, gli assembramenti di decine di persone col bicchiere in mano davanti ai locali. Secondo quanto si legge sulla home page di Corriere.it, è in arrivo una nuova stretta da parte del Governo sulla movida, con regole ancora più severe per contenere la diffusione del Coronavirus.

"Dopo i casi di Milano, Roma, Lucca, Catania e altre città, il governo lavora a una regola severa per stoppare quel che resta della movida. Non solo i bar continueranno a chiudere alle 18, ma dopo le sei di sera sarà vietata la vendita da asporto" si legge sul portale..