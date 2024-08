Foto Oro storico per l'Italvolley femminile a Parigi! Che gioia per la napoletana De Gennaro

La nazionale femminile italiana di pallavolo allenata da Julio Velasco sfodera l'ennesima prestazione superlativa dei Giochi di Parigi.

L’Italvolley femminile entra nella storia con la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi: secco 3-0 (25-18, 25-20, 25-17) alle campionesse olimpiche in carica degli USA!

La nazionale femminile italiana di pallavolo allenata da Julio Velasco sfodera l'ennesima prestazione superlativa dei Giochi di Parigi e conquista il 12esimo oro di queste Olimpiadi. Il medagliere azzurro conquista il podio numero 40, stesso numero di medaglie di Tokyo ma con due ori in più. Grande gioia anche per il libero della Nazionale Monica De Gennaro (in foto), la napoletana di Piano di Sorrento, veterana del gruppo azzurro viene issata in aria durante i festeggiamenti al termine del match.