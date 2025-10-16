Largo Maradona, De Giovanni: "Una piccola Montmartre, impossibile si perda turismo"

Maurizio De Giovanni, scrittore e grande tifoso del Napoli, ha parlato di quanto accaduto negli ultimi due giorni a Largo Maradona: "Mi pare chiaro che, con la convocazione di un tavolo specifico da parte del sindaco Manfredi, ci sia una volontà dell'amministrazione di regolarizzare la situazione dell'area di Largo Maradona.

Allo stesso tempo, reputo impossibile e impraticabile lo scenario che porti a perdere il turismo che affolla i Quartieri Spagnoli grazie a Maradona e al tifo azzurro. Credo che i vicoli alle spalle di via Toledo siano diventati qualcosa di simile a una nuova Montmartre napoletana. Tutti i grandi del calcio, da Mourinho a Conte, fino a Kvara, sono passati da li per rendere omaggio a Maradona e a un posto diventato così denso di significati per tutto il mondo del calcio".