Video Largo Maradona chiuso per protesta, coperto il murale di Diego: turisti delusi

A Largo Maradona, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, tutto è fermo. Una delle mete più visitate d’Italia dopo il Colosseo, è stata chiusa e coperta da una parete di teloni azzurri, mentre il volto di Maradona sul murale non è visibile: le ante della finestra su cui è dipinto sono state lasciate aperte. È così che i gestori delle attività della zona hanno scelto di protestare, dopo il blitz della Polizia Locale avvenuto ieri mattina.

L’intervento, mirato a contrastare l’abusivismo commerciale, ha portato al sequestro di cinque carretti e un furgone, oltre a sanzioni da 5mila euro ciascuna per due esercizi commerciali. Inoltre, un titolare è stato denunciato per furto di energia elettrica, scoperto grazie a un allaccio abusivo alla rete. La protesta ha avuto un impatto anche sui turisti: molti, arrivati questa mattina per ammirare il murale di Diego, sono rimasti delusi davanti alle barriere e al silenzio surreale che ha avvolto uno dei luoghi simbolo della città. Il Comune di Napoli ha annunciato l’intenzione di convocare i commercianti della zona per avviare un confronto diretto. In calce il video con le immagini da Largo Maradona.