Pink Tie Ball 2022, domani a Palazzo Caracciolo: l'appuntamento di solidarietà sostenuto da ADL

Domani, 28 novembre, nella splendida cornice di MGallery Palazzo Caracciolo, si svolgerà la prima edizione partenopea del Pink Tie Ball.

Sempre nel corso della serata, Il Presidente del Comitato Regionale Campania, Riccardo Imperiali di Francavilla, con il Fondatore della Komen Italia Riccardo Masetti, la neo-Presidente Daniela Terribile e la madrina storica Maria Grazia Cucinotta, presenteranno i programmi della Associazione, che gli ospiti potranno sostenere scegliendo in anteprima nello shopping solidale opere d’arte, oggetti di design, collezioni moda, eccellenze enogastronomiche, soggiorni ed esperienze uniche di sport, tempo libero e cultura generosamente offerti da tanti prestigiosi partner dell’Associazione.

I fondi raccolti nella serata verranno destinati a due finalità: l’assegnazione di due premi di studio a sostegno di giovani ricercatori e clinici che operano nelle Breast Unit di Napoli e la organizzazione di almeno 10 Giornate di Promozione della Salute Femminile nel territorio della Regione Campania.

In ciascuna di queste giornate, grazie alle 5 Unità Mobili ad alta tecnologia della Carovana della Prevenzione di Komen Italia, verranno offerti gratuitamente esami strumentali e visite cliniche per la diagnosi precoce dei tumori del seno e dei tumori ginecologici, in particolare a donne che vivono in condizioni di maggiore fragilità sociale ed economica ed in aree geografiche dove la prevenzione arriva con più difficoltà.

Dall’inizio della pandemia la Carovana della Komen Italia ha già svolto 340 giornate della Prevenzione, 31 delle quali in Campania (a Napoli, Salerno, Caserta, Piedimonte Matese, Ercolano, Sorbo Serpico, Torre del Greco, Trentola Ducenta, Capua, Riardo e nella Casa Circondariale di S. Maria Capua Vetere) servendo oltre 30.000 donne e contribuendo in modo concreto a ridurre i gravi ritardi in campo oncologico creati dal Covid 19.