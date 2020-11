Proteste a Napoli per la zona rossa della Campania: "Non ci fermeremo mai!"

Duecento manifestanti hanno invaso via Cesario Console e via Nazario Sauro, a Napoli, dopo l'ufficialità dell'istituzione della zona rossa in Campania. La protesta al centro della via esibendo uno striscione: 'Non ci fermeremo mai'. Sono stati i mercatali a scendere in piazza chiedono ristori al governo per il lockdown e la crisi economica e si sono poi diretti in via Santa Lucia sede della regione Campania dove la manifestazione si è quasi conclusa.