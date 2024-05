Radio Italia Live sbarca a Napoli per la prima volta: concerto gratis a Piazza Plebiscito

GIOVANILI ITALIA U17, I CONVOCATI PER IL RADUNO DI PREPARAZIONE ALL’EUROPEO: C'È IL NAPOLETANO GAROFALO A distanza di poco più di un mese dalla fase élite in Finlandia, la Nazionale Under 17 tornerà a radunarsi A distanza di poco più di un mese dalla fase élite in Finlandia, la Nazionale Under 17 tornerà a radunarsi LE ALTRE DI A RABIOT SPAVENTA LA JUVENTUS: "FUTURO? NEL CALCIO BISOGNA PARLARSI..." Il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, dopo il pareggio contro la Salernitana, dove ha firmato il gol del definitivo 1-1, ha parlato a Sky Sport Il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, dopo il pareggio contro la Salernitana, dove ha firmato il gol del definitivo 1-1, ha parlato a Sky Sport