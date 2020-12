Riapertura palestre, teatri e centri estetici a rischio a metà gennaio. Lo scrive l'edizione online del Corriere della Sera, che spiega come il governo stia frenando sulla ripartenza di altri settori che potrebbero far rialzare i contagi: il via previsto il 15 potrebbe slittare.

"La valutazione, almeno per quanto riguarda le Regioni che a metà gennaio saranno in fascia gialla, è già cominciata. La conferma arriva proprio dal Cts dove è stato aperto un tavolo tecnico con il ministero dello Sport per "accelerare i tempi e consentire alle persone e soprattutto ai giovani di riprendere l’attività fisica al più presto".