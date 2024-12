Ultim'ora Salemme e il suo 'Natale in casa Cupiello' primi per ascolti: il dato

vedi letture

La diretta dello spettacolo teatrale 'Natale in casa Cupiello', portato in scena da Vincenzo Salemme, è stato la trasmissione più seguita della prima serata di Santo Stefano, con 3.346.000 spettatori e il 20.5% di share. Al secondo posto, il film tv 'Il Conte di Montecristo' su Canale5, con 3.250.000 spettatori e il 19% di share. Terzo piazzamento per 'Una tata magica' su Italia 1, con 1.085.000 spettatori e il 6.4% di share.

Grande successo, dunque, per Salemme e la sua compagnia teatrale per l'opera straordinaria di Eduardo De Filippo. Se ne sta parlando tanto sui social, tra elogi e critiche per aver scomodato il capolavoro di Eduardo, ma ciò che conta come sempre è la risposta del pubblico: e così, oltre ai sold out in tutti i teatri italiani, ecco il podio per lo share in tv nel giorno di Santo Stefano. Grande successo di Vincenzo Salemme.