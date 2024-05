Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei: la scossa più forte di magnitudo 3,7

La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche non sembrano esserci danni.

La terra torna a tremare ai Campi Flegrei. Dalle ore 6.06, come segnalato dall'Ingv, è in corso uno sciame sismico con l'evento maggiore di magnitudo 3,7 registrato alle 6.30. La sala situazione Italia del dipartimento della Protezione Civile è già in contatto con le strutture locali: la scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche non sembrano esserci danni.

"Con l'attuale tasso di sollevamento dobbiamo aspettarci dei terremoti anche di magnitudo simili agli ultimi, o anche maggiore". Le parole nei giorni scorsi, a margine di una riunione pubblica sul bradisismo, da parte del direttore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Mauro Di Vito, che ha analizzato la situazione dell'ultimo periodo.