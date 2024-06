Sibilio argento agli Europei, Manfredi: “Napoli fa valere importanza e tradizione nello sport”

Il napoletano Alessandro Sibilio conquista una strepitosa medaglia d'argento nella finale dei 400 ostacoli maschili, ai Campionati Europei di Roma

Il napoletano Alessandro Sibilio conquista una strepitosa medaglia d'argento nella finale dei 400 ostacoli maschili, ai Campionati Europei di Roma, arrendendosi solo al primatista del mondo e campione olimpico, il norvegese Karsten Warholm, vincitore in 46"98 e realizzando il nuovo record italiano con 47"50.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sui social si è congratulato con l’atleta napoletano: “I miei complimenti all'atleta napoletano Alessandro Sibilio per l'argento ai Campionati Europei nei 400m ostacoli. Una medaglia importantissima per l'atletica italiana, con la nostra città che continua a far valere la sua importanza e la sua grande tradizione nello sport”.