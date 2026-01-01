Sindaco Manfredi sul palco a Piazza Plebiscito: "Ecco il mio augurio ai napoletani"
Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha parlato ieri notte da piazza Plebiscito dove ha partecipato ai festeggiamenti per la fine del 2025 e l'inizio del nuovo anno: "L'augurio che facciamo alla città e che da Napoli rivolgiamo a tutto il Paese è di ritrovare quella coesione che è alla base della democrazia, una coesione sociale che è fatta di diritti fondamentali, di inclusione, di lavoro e di futuro. Proprio in questo momento noi dobbiamo ricordare le persone più fragili, coloro che hanno più difficoltà ed anche chi ha bisogno di un lavoro sicuro, le vittime dei femminicidi e le vittime del lavoro che rappresentano ancora un grave vulnus della nostra società e della nostra democrazia.
Del messaggio del Presidente Mattarella mi ha colpito il racconto dell'Italia attraverso la sua Costituzione e i diritti dei cittadini, le grandi battaglie per il diritto alla salute, alla casa, all'istruzione che ancora oggi rappresentano una sfida aperta e poi l'appello ai giovani. Il futuro dell'Italia è legato ai nostri giovani, alla necessità di dare loro una prospettiva, sono loro il futuro del nostro Paese e questo deve essere l'impegno della classe politica", le parole del primo cittadino partenopeo.
