Audace Cerignola stoica, cade solo ai rigori col Verona: gli highlights

Audace Cerignola stoica, cade solo ai rigori col Verona: gli highlights
di Davide Baratto

L'Hellas Verona sorpassa l'ostacolo dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia non senza difficoltà: l'Audace Cerignola, club lombardo di Serie C, oppone una strenua resistenza e cade solo ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).