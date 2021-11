“Stanotte a Napoli”, a dicembre puntata speciale di Alberto Angela sulle bellezze partenopee

Alberto Angela è pronto a ripartire: è prevista infatti per il 25 dicembre una puntata speciale su Rai 1 intitolata: “Stanotte a Napoli”. La trasmissione, in questo primo appuntamento, prenderà il via dal Rione Sanità, più precisamente dalle Catacombe di San Gennaro, per avanzare nel cuore della città, attraverso i vicoli e i decumani. Tra i luoghi più celebri che verranno mostrati ci saranno Castel dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, la magnifica Certosa di San Martino, quindi il tesoro di San Gennaro e il Cristo velato, nella splendida Cappella del Principe Sansevero, il monastero di Santa Chiara e infine il quartiere di San Gregorio Armeno, la via dei presepi. Ospiti e accompagnatori d’eccezione renderanno il tour ancora più suggestivo: nei panni di Carlo di Borbone, Giancarlo Giannini, un cicerone d’eccezione, informato su curiosità e caratteristiche dell’itinerario napoletano.