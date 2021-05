Tennis, venerdì la presentazione dell'Open di Pozzuoli

Grande evento a Pozzuoli, con la presentazione dell'Open di Tennis in programma alle ore 18. Sarà anche occasione graditissima per render merito ai tanti ragazzi del club che si stanno facendo onore in giro per tornei. L’appuntamento che il Pozzuoli ha dedicato all’incontro con istituzioni e stampa avrà luogo nella press room del sodalizio puteolano, in via Raffaele Viviani e presenterà nel dettaglio l’edizione inaugurale del primo Open “Città di Pozzuoli”, torneo nazionale con montepremi di 5mila euro venerdì 28 maggio alle ore 18. Le gare avranno inizio lunedì 31 maggio e si protrarranno fino al 13 giugno. A pochi giorni dall’inizio ufficiale il numero degli iscritti supera già i 200 nel maschile ed è in progressiva evoluzione nel femminile.

Ricordiamo che le iscrizioni hanno le seguenti date di scadenza:

– 29/05 per la sezione 4^ Categoria Maschile

– 3/06 per la sezione 3^ Categoria Maschile e 3^ & 4^ Categoria Femminile

– 6/06 per la sezione 2°Categoria

“Siamo molto soddisfatti della corposa adesione parziale – ci dice il maestro FIT e Direttore del torneo Vincenzo Garbato – e aspettiamo tanti altri giocatori, lietissimi di poterli accogliere alla nostra maniera. Con il sorriso e la passione sconfinata per questo sport. Al momento mi piace sottolineare la partecipazione di Niccolò Dessì, under 18 e 2.3 delle classifiche nazionali, che non più di tre anni fa si laureava a Napoli campione italiano under 14, spuntandola in finale sull’allora portacolori del Pozzuoli Mariano Tammaro. C’è ancora tanto tempo per accogliere altri giocatori di livello”.

Venerdì alla conferenza stampa di presentazione sono attesi il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, il presidente del comitato regionale della Federtennis Virginia Di Caterino e il maestro FIT Gennaro Sbrescia, in rappresentanza di quella lodevolissima associazione che intende ricordare l’icona che per il tennis campano è stato Alberto Sbrescia. Oltre naturalmente alla dirigenza di casa rappresentata dal presidente Antonio Laezza.

Sono intanto eccellenti i risultati che il settore tecnico del Pozzuoli, animato dal maestro FIT Carlo Rombolà, può al momento mettere in mostra. Eleonora Marono e Francesca De Rosa hanno cucito rispettivamente sulla maglia lo scudetto campano under 14 e quello under 16 mentre Maria Chiara Mecca ha sfiorato il titolo nell’under 12. Cosa che le ha comunque consentito di ottenere il gradimento del settore tecnico regionale e la convocazione in Coppa Belardinelli.

“Siamo davvero contenti anche per quello che hanno dato le nostre principali squadre di riferimento – racconta Roberto Sorrentino, direttore sportivo e socio fondatore assieme a Laezza e Sandro Lupi del TC Pozzuoli – in serie C maschile i nostri ragazzi hanno avuto accesso ai play off mentre le ragazze hanno conquistato la permanenza in categoria, dimostrando grande attaccamento ai colori. Aspettiamo ora che facciano bene anche nel torneo casalingo cui teniamo tutti quanti tantissimo”.