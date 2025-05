Ufficiale Terremoto Campi Flegrei, il Ministro Musumeci annuncia lo stato d'emergenza

A Napoli oggi si è registrata una nuova scossa di terremoto con epicentro ai Campi Flegrei, la più intensa degli ultimi decenni, con magnitudo 4.4. Il sisma, parte di uno sciame sismico in corso da giorni, è stato avvertito distintamente in tutta l’area metropolitana, causando panico tra la popolazione e spingendo molte persone a riversarsi in strada.

Di fronte alla crescente preoccupazione e al peggioramento del fenomeno, il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, ha annunciato l’intenzione di dichiarare lo stato di emergenza nazionale per i Campi Flegrei. Questa misura straordinaria consentirà di mobilitare risorse aggiuntive, accelerare interventi di messa in sicurezza e rafforzare il monitoraggio dell’area. Le autorità locali e nazionali stanno collaborando per garantire l’assistenza alla popolazione e prevenire ulteriori rischi. "Il provvedimento - ha precisato il ministro al termine del vertice presieduto a Roma - risponderebbe all'esigenza di assicurare, in regime straordinario, la velocizzazione delle procedure già in atto".