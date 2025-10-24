Terremoto in Campania, scossa avvertita anche a Napoli: epicentro ad Avellino

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina in Campania, con epicentro localizzato in provincia di Avellino. L’evento sismico, registrato a circa un chilometro da Grottolella, ha avuto una magnitudo di 3.6 a una profondità di 16 chilometri, come confermato dalle stime aggiornate dell’INGV. Il movimento tellurico è stato percepito chiaramente anche in diverse aree del napoletano, fino al confine con la provincia di Caserta, e in alcune zone del salernitano.

Numerose le testimonianze sui social, da Nola a Giffoni Valle Piana, passando per Napoli, Salerno e l’Università di Fisciano, dove alcuni studenti hanno riferito di arredi mossi dalla scossa. Qualcuno ha inizialmente temuto un collegamento con la crisi bradisismica dei Campi Flegrei, in atto da anni nell’area partenopea. Al momento non sono segnalati danni a persone o strutture.