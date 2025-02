Torna la Napoli Tennis Cup 2025: presentato l'ATP Challenger 125 presentato, i dettagli

vedi letture

Per il secondo anno consecutivo, Napoli si conferma capitale del tennis su terra battuta aprendo la stagione internazionale europea. È stata ufficialmente presentata l’edizione 2025 della Napoli Tennis Cup, torneo ATP Challenger 125 in programma dal 23 al 30 marzo presso il prestigioso Tennis Club Napoli.

Alla conferenza stampa hanno partecipato diverse figure di spicco, tra cui Andrea Centonze, Consigliere allo Sport del Tennis Club Napoli, che ha portato i saluti del Presidente Riccardo Villari, Antonio Santa Maria, Direttore Generale di Master Group Sport, Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, e Flavio De Martino, Direttore Generale dell’ARUS (Agenzia Regionale Universiade per lo sport della Regione Campania).

Si tratta del primo torneo Challenger italiano del 2025, organizzato da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Club Napoli, con l’obiettivo di consolidare la presenza del tennis internazionale in città. L’edizione 2024 ha registrato oltre 6.000 presenze, offrendo un livello tecnico elevato, come dimostrato dal successo del giovane talento Luca Nardi. Il tennista azzurro, con origini napoletane, ha trionfato nel torneo lo scorso anno, conquistando il suo primo titolo ATP Challenger 125 e facendo il suo ingresso nei top 100 del ranking mondiale, fino a raggiungere la posizione numero 75.

Cresce l’attesa: Wawrinka la prima stella annunciata

Per il 2025, l’evento punta a un ulteriore salto di qualità, a partire dall’ampliamento della tribuna del campo centrale "D’Avalos", che potrà ospitare 1.200 spettatori al giorno. E non mancheranno grandi nomi: la prima stella annunciata è il campione svizzero Stan Wawrinka, ex numero 3 del mondo, vincitore di tre tornei del Grande Slam (Roland Garros, US Open e Australian Open) e protagonista con la Svizzera nella conquista della Coppa Davis 2014 al fianco di Roger Federer. Nel suo straordinario palmarès spiccano anche 16 titoli ATP e un record impressionante: è uno dei pochissimi giocatori nella storia ad aver sconfitto più volte i tre mostri sacri del tennis mondiale, Djokovic (6 volte), Nadal (4 volte) e Federer (3 volte).

Il programma del torneo

La Napoli Tennis Cup 2025 prenderà il via domenica 23 marzo con le qualificazioni, che si concluderanno lunedì 24 marzo, giorno in cui scatterà anche il tabellone principale. I quarti di finale sono previsti per venerdì 28 marzo, le semifinali per sabato 29 marzo, mentre la finale, che assegnerà il titolo, si giocherà domenica 30 marzo.