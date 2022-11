Tragedia Ischia, De Luca: "Le persone devono capire che in alcune aree non si può abitare"

"Le costruzioni nelle zone fragili dal punto di vista idrogeologico vano demolite".

TuttoNapoli.net

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato della situazione edilizia a Ischia e della fragilità idrogeologica del territorio dopo la tragica frana di ieri: "Le persone devono capire che in alcune aree non si può abitare, non esiste l'abusivismo di necessità. Le costruzioni nelle zone fragili dal punto di vista idrogeologico vano demolite".