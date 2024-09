Foto Turista di Padova morta a Napoli, striscione Curva A: “Figlia di questa città”

“Napoli piange Chiara…Figlia di questa città”. Recita così lo striscione esposto dai tifosi della Curva A sul lungomare di Napoli in ricordo di Chiara Jaconis, la giovane turista di Padova morta a 30 anni, dopo due giorni di agonia, perché colpita da un oggetto che le è caduto in testa da un balcone, domenica 15 settembre, mentre passeggiava per i Quartieri Spagnoli. Di seguito la foto.