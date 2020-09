UFFICIALE - Allerta meteo a Napoli: De Magistris chiude scuole, parchi ed eventi all'aperto

Allerta meteo Arancione a Napoli da venerdì 25 settembre dalle ore 6 a sabato 26 settembre alla stessa ora. Ad emetterla è stata la Protezione civile regionale in quanto sono previsti alcuni fenomeni meteorologici: venti forti, rovesci e temporali non sono da escludere, con il mare tendente a divenire agitato.

LA DECISIONE DI DE MAGISTRIS - Al termine della riunione operativa il Sindaco de Magistris ha firmato un’ordinanza per la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido; questa chiusura riguarda ovviamente i plessi scolastici non interessati dalle consultazioni elettorali che sono allo stato già chiusi fino lunedì 28 settembre. Analoga chiusura è stata disposta sempre per venerdì 25 settembre per tutti i parchi e cimiteri cittadini e per gli impianti sportivi all’aperto. Sono inoltre sospesi gli eventi programmati per domani all’aperto. in caso di avviso di allerta meteo sia per forti raffiche di vento che per fenomeni idrogeologici rilevanti, raccomandazioni contenute nella pagina del sito web del Comune.