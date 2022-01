UFFICIALE - Campania, il bollettino: 14mila nuovi positivi e +14 ricoveri in terapia intensiva

Balzo in avanti dei ricoveri in terapia intensiva (+14 in due giorni), momento complesso per la nostra regione. Ecco i dati aggiornati del bollettino odierno:

Positivi del giorno: 13.888

Test: 132.821

Deceduti: 3 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 55

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 686

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.