UFFICIALE - Campania, il bollettino: 2.876 nuovi positivi su 15mila tamponi processati

TuttoNapoli.net Sono 2.876 i nuovi positivi in Campania su 15mila tamponi processati, con qualche ricovero in più in terapia intensiva. Ecco i dati odierni: Positivi del giorno: 2.876

di cui:

Positivi all'antigenico: 2.554

Positivi al molecolare: 322 Test: 15.445

di cui:

Antigenici: 10.694

Molecolari: 4.751 Deceduti: 0 (*)

(*) nelle ultime 48 ore. 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575

Posti letto di terapia intensiva occupati: 15

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 299

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.