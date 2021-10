UFFICIALE - Campania, il bollettino: 406 nuovi positivi, risale il tasso di contagio

Sono 406 in Campania, nelle ultime 24 ore, i casi positivi al Covid su 23.637 test esaminati. Risale, dunque, il tasso di contagio che ieri era allo 0,69% ed oggi è pari all'1,71%. Una persona è deceduta. Negli ospedali aumentano a 21 i posti letto occupati (+4) in terapia intensiva e a 183 quelli in degenza (+3).