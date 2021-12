UFFICIALE - Capodanno, concerto al Maschio Angioino senza pubblico: stop allo show al Plebiscito

La Festa di Capodanno a Napoli si terrà il 31 dicembre prossimo al Maschio Angioino dalle ore 21. Niente pubblico a sedere. Sarà trasmesso in streaming e in tv. Lo stop al concertone è arrivato dall'incontro del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza al quale hanno preso parte il sindaco Gaetano Manfredi e il prefetto Claudio Palomba, che si è tenuto nel Palazzo di Governo. Il Comune in queste ore sta rimodulando il programma dell'evento che dovrebbe ricalcare lo spettacolo Passione di John Turturro. A Palazzo San Giacomo è prevista una riunione organizzativa oggi pomeriggio.