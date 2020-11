UFFICIALE - Coronavirus, da oggi in Campania tamponi privati solo su prescrizione medica

Da oggi in Campania non è più possibile effettuare un tampone da privato se non si avrà con sé la prescrizione firmata dal medico di base. A renderlo noto è la Regione con una nota ufficiale: "Al fine di garantire maggiore appropriatezza dei percorsi di sanità pubblica si dispone che per poter effettuare tampone per la ricerca di Sars-Cov-2, presso un laboratorio privato, senza oneri a carico del Servizio sanitario regionale, è necessaria la prescrizione medica su ricetta bianca con l’indicazione dell’effettuazione della prescrizione".