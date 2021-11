UFFICIALE - Covid, il bollettino della Campania: sfondato muro dei mille positivi, ma ricoveri stabili

Continua a salire il numero di positivi in Campania ma per fortuna è stabile quello dei ricoveri in terapia intensiva. Ecco i dati

TuttoNapoli.net Continua a salire il numero di positivi in Campania ma per fortuna è stabile quello dei ricoveri in terapia intensiva. Ecco i dati relativi alle ultime 24 ore nella nostra regione: Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 1.110 Test: 32.134 Deceduti: 8 Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 21 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 309 (**) Posti letto Covid e Offerta privata.