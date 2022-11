UFFICIALE - Napoli, domani scatta l’allerta meteo arancione: scuole, cimiteri e parchi chiusi

Fonte: Comune di Napoli

In conseguenza dell’avviso di allerta arancione diramato per l’intera giornata di martedì 22 novembre che sarà caratterizzata da venti molto forti, piogge e locali temporali, anche di forte intensità, martedì 22 novembre 2022 resteranno chiuse le scuole, i parchi ed i cimiteri cittadini. Sarà pubblicata a breve la relativa ordinanza. Saranno inoltre chiusi al pubblico il Castel dell’Ovo ed il Maschio Angioino.



In considerazione delle condizioni meteo particolarmente avverse, caratterizzate da forti venti ed intense precipitazioni, si raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di prestare particolare attenzione alle norme di comportamento indicate in questa pagina.

Fenomeni rilevanti:

Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte intensità. Venti tendenti a molto forti con raffiche da sud-sud-ovest. Mare tendente a molto agitato o grosso con mareggiate lungo le coste esposte.