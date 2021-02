ULTIM'ORA - Ecco l'ordinanza: De Luca chiude le scuole in Campania dal 1 marzo

Puntuale arriva l'ordinanza di Vincenzo De Luca, governatore della Campania, che aveva annunciato la chiusura delle scuole a marzo a causa dell'aumento dei contagi. Ecco quanto si legge: "Con decorrenza dal 1 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021 è sospesa l’attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia (sistema integrato 0-6 anni) nonché delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle Università".