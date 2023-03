Una facciata azzurra per il Napoli: Poppella si prepara così alla festa scudetto

La Pasticceria Poppella del quartiere Sanità si veste d’azzurro. Anche se la fine del campionato è ancora lontana e manca ancora la matematica per la conquista dello scudetto, a Napoli fervono i preparativi per la grande festa. Dimenticando la scaramanzia, Ciro Poppella ha deciso di colorare di bianco e d’azzurro la facciata della sua sede storica ai Vergini brandizzando anche i suoi loghi. Inoltre, ha schierato anche i cartonati dei calciatori ad altezza naturale su un prato verde modello stadio Maradona. A guidare la squadra naturalmente il tecnico Luciano Spalletti. Un clima suggestivo e soprattutto sportivo che sta attirando tantissimi turisti che sono arrivati in città e molti fotoreporter e videomaker che stanno facendo il giro per le strade napoletane alla ricerca delle coreografie più belle.