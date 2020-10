VIDEO - Arzano, ordinata chiusura negozi e i commercianti sono in rivolta: bloccate le strade

Ad Arzano, in provincia di Napoli, è partita la rivolta dei commercianti. Bloccata la rotonda d'accesso al paese, il traffico è andato in tilt. Il Comune è commissariato ed è stata ordinata la chiusura di tutti i negozi, ad eccezione di quelli di generi di prima necessità, a causa dell'impennata dei contagi. E' da qui che è partita la manifestazione di protesta dei cittadini, come si può notare anche dalle immagini girate da TeleClubItalia.