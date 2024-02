VIDEO - Completato il murale di Geolier in tuta Napoli a Sanremo: le immagini da Angri

Nel giorno del green carpet a Sanremo, alla vigilia dell'inizio del Festival, Geolier ha pensato bene di presentarsi non in maniera elegante

Nel giorno del green carpet a Sanremo, alla vigilia dell'inizio del Festival, Geolier ha pensato bene di presentarsi non in maniera elegante, come gli era stato chiesto dai vertici della Rai, ma con la tuta del Napoli, la squadra del suo cuore.

Le immagini sono divenute subito virali e sono diventate addirittura un murale. L'autore, Taddeo Del Gaudio, ha dipinto il noto rapper napoletano con la tuta bianca del club partenopeo. Il murale, dipinto ad Angri, è stato completato. Di seguito le immagini.