VIDEO - Giro d'Italia, il ciclista Ganna esibisce sciarpa di Maradona: ovazione da Napoli

Fonte: dall’inviato Antonio Noto

Bellissimo momento di sport a Piazza del Plebiscito per la sesta tappa del giro d'Italia. Prima della partenza il ciclista del team Ineos Grenadiers, Filippo Ganna, ha esibito sul palco una sciarpa di Maradona. Ovazione per lui con tantissimi tifosi e appassionati presenti in quel momento. Ecco il video: