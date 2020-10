VIDEO - Napoli, scontri coprifuoco: aggredito giornalista Sky

Durante la protesta dei manifestanti a Napoli contro il coprifuoco e il proababile lockdown per contenere i contagi da Covid, un giornalista di SkyTg24 è stato aggredito. Si tratta di Paolo Fratter, che mentre era in collegamento col Tg per documentare la protesta nelle strade di Napoli, ha subito un'aggressione da alcuni manifestanti. Di seguito il video del bruttissimo episodio.

Mai vista una cosa del genere in diretta.

Lo schifo.

Solidarietà a @paolofratter pic.twitter.com/MO9glwaYX4 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 23, 2020