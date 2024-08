Video Virale l'incidente per Gigione: crolla il palco mentre si esibisce nel casertano

Serata sfortunata per il cantante campano Gigione. Durante un’esibizione a Baia Felice di Cellole, nel casertano, l'artista noto a tutti ha accennato un piccolo saltello sul palco: le tavole di legno non hanno però retto e Gigione è “sprofondato” durante la canzone Trapanarella. Per fortuna nulla di grave per l'artista, solo tanto spavento per lui e per i fan presenti alla sua serata.